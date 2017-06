E3 2017 Vlog #1: Diese neuen Spiele hat Electronic Arts gezeigt

Am ersten Tag der Spielemesse E3 in Los Angeles gab es bereits jede Menge zu sehen: Vor allem die Pressekonferenz von Electronic Arts lässt Spieler-Herzen schon jetzt höher schlagen. Mit dabei ist neues Material zu Spielen wie Star Wars Battlefront 2 und Need for Speed - Payback. Aber auch Neuankündigungen wie Anthem und A Way Out waren mit von der Partie. Im Video seht ihr alle Eindrücke der Redakteure von spieletipps, GIGA GAMES und Gamona vor Ort.

