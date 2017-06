Die neue Konsole aus dem Hause Microsoft, die bisher den Arbeitstitel "Project Scorpio" trug, wird am 07. November erscheinen und Xbox One X heißen. Ihr Preis wird 499,99 Euro betragen.

Laut Phil Spencer von Microsoft handelt es sich dabei um die leistungsstärkste Konsole der Welt und um die kleinste Xbox, die es je gab.

Die Xbox One X soll eine Rechenleistung von 6 TFLOPS haben und über einen Acht-Kern-x64-CPU mit 2,3 GHz Taktfrequenz verfügen. Die Standard-Xbox-One nutzt einen Acht-Kern-Jaguar-CPU mit 1,75 GHz, wodurch die neue Konsole 31 Prozent schneller sein soll. Im Vergleich: Die Playstation 4 Pro verwendet eine Acht-Kern-Jaguar-CPU mit 2,1 GHz.

Auch hinsichtlich der Rechenleistung mit 6 TFLOPS übertrifft die Xbox One X alle bisherigen Konsolen. So beträgt die Leistung bei der PlayStation 4 Pro etwa 4,2 TFLOPS, bei der Xbox One 1,31 TFLOPS und bei der PS4 sogar nur 1,84 TFLOPS.

Die 2,5-Zoll-Festplatte wird voraussichtlich zum Verkaufsstart im November 1 TB Speicher bieten. Wie bei der Xbox One S wird die neue Plattform von Microsoft ein 4K UHD Blu-ray Laufwerk besitzen.

Doch Microsoft möchte, dass von der neuen Xbox One X nicht nur Besitzer von 4K Fernseher profitieren. Insbesondere möchten sie sicherstellen, dass Spieler mit "normalen" Full-HD-TV-Geräten ebenfalls von der Stärke der neuen Konsole profitieren. Hierbei gehts um den so genannten "Performance Mode" (in dem das Spiel einfach "besser" läuft) und einem "Resolution Mode". In diesem wird das Spielmaterial in 4K berechnet und dann über ein Supersampling auf 1080p runtergerechnet.

Laut Microsoft sollen alle Xbox-One-Spiele auf der neuen Konsole besser laufen, ungeachtet dessen ob sie speziell mit Patches versorgt wurden oder nicht.

Wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr euch eine PlayStation 4 Pro, eine Xbox One S oder die Xbox One X kaufen sollt, dann könnt ihr euch mal durch unsere Bildergalerie klicken. Die wird euch schon mal eine Infos bieten.