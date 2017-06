Nach vielen Gerüchten und Leaks in den vergangenen Wochen ist es nun endlich offiziell: Der neue Ableger der Assassin's Creed Reihe wird in Ägypten stattfinden und Assassin's Creed - Origins heißen. Das Spiel soll voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Das Entwicklerteam hinter Assassin’s Creed IV: Black Flag arbeitete in den vergangenen vier Jahren am neuen Teil der Serie. Der Spieler soll dabei beispielsweise nahtlos zwischen Nah- und Fernkampf wechseln und mehrere Gegner gleichzeitig bekämpfen können. In Assassin's Creed: Origins werdet ihr in das antike Ägypten reisen und die Geheimnisse hinter den Großen Pyramiden und den letzten Pharaonen erforschen.

Features (Herstellerangabe)

Erlebe die Mysterien des antiken Ägypten – Entdecke verlorene Gräber, erforsche die Großen Pyramiden und decke die Geheimnisse der Mumien, Götter und der letzten Pharaonen auf

Eine Ursprungsgeschichte – Beginne hier, am Anfang, mit einer nie zuvor erzählten Ursprungsgeschichte von Assassin’s Creed. Du bis Bayek, Beschützer von Ägypten, dessen persönliche Geschichte zur Erschaffung der Bruderschaft der Assassinen führen wird.

Erlebe ein Action-RPG – Erlebe eine komplett neue Art zu kämpfen, während du plünderst und eine Auswahl an Waffen mit unterschiedlichen Charakteristiken und Seltenheitsstufen nutzt. Genieße tiefgreifende RPG-Fortschrittsmechaniken, wähle deine bevorzugten Fähigkeiten und fordere deine Fähigkeiten gegen einzigartige und mächtige Bosse heraus.

Jede Quest ist ein denkwürdiges Abenteuer – Wähle und gehe Quests in deiner eigenen Geschwindigkeit an: jede von ihnen erzählt eine intensive und emotionale Geschichte voller farbenfroher Charaktere und bedeutender Ziele.

Erkunde ein ganzes Land – Von Wüsten bis zu üppigen Oasen, vom Mittelmeer bis zu den Grabstätten von Gizeh, kämpfe dich durch gefährliche Fraktionen und wilde Bestien, wenn du dieses gigantisches und unberechenbare Land erforschst.

Der Assassin's Creed: Origins Entwickler zauberte bereits den beliebten Teil Assassin's Creed 4: Black Flag aus dem Hut. Schaut doch in der Bildergalerie nach, warum das Spiel so gefeirt wurde.