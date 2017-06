Anthem: Erstes Gameplay zum neuen Spiel von Bioware

Das neue Spiel der Macher von Mass Effect heißt Anthem und wurde erst gestern von Electronic Arts angekündigt. Nun gibt es bereits erste Spielszenen.

Im Rahmen der Spielemesse E3 in Los Angeles kündigte Microsoft erst kürzlich das neue Spiel Anthem an, an dem das Studio Bioware gerade arbeitet. Wer sich die ersten Spielszenen ansieht, zieht womöglich gleich Vergleiche zu Destiny und Horizon - Zero Dawn.

Anthem ist den Szenen nach zu urteilen ein kooperativer Mehrspieler-Shooter aus Schulterperspektive. Ihr verkörpert einen Freelancer - also einen freischaffenden Arbeiter. Wobei mit "Arbeit" hier "fett Monster schnetzeln" gemeint zu sein scheint.

Zu Beginn der gezeigten Szenen schlüpft ihr in einen Roboteranzug. Der stellt allem Anschein nach eure Klasse dar. Es gibt hier mehrere Modelle, die etwa besonders viel aushalten, besonders flink sind oder sich als "Allrounder" positionieren, die in jeder Situation gut dastehen.

Ein paar weitere Infos, die die ersten Spielszenen Preis geben: