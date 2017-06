Life is Strange 2 angekündigt: Das sind die ersten Szenen

Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz zur Spielemesse E3 hat Square Enix einen Nachfolger zu Life is Strange angekündigt. Das Spiel heißt Life is Strange - Before the Storm und spielt vor dem ersten Teil.

Im Trailer seht ihr ein altbekanntes Gesicht: Chloe Price, die im ersten Teil eine zentrale Rolle gespielt hat. In den gezeigten Szenen trägt sie noch ihre natürliche Haarfarbe. Der Trailer zeigt einige Szenen aus Schicksalsschlägen der jungen Dame, auf die ihr im ersten Teil lediglich Hinweise ergattert habt.

Die wichtigste Figur aus dem ersten Teil, die Protagonistin Max, fehlt allem Anschein nach allerdings.

Das neue Life is Strange soll insgesamt aus drei statt fünf Episoden bestehen. Ein Veröffentlichungsdatum ist bisher nicht bekannt.