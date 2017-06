Dragon Ball FighterZ: Das neue Dragon Ball ist wieder in 2D

Zur Microsoft-Pressekonferenz der Spielemesse E3 in Los Angeles kündigt Bandai Namco das nächste Spiel zu Dragon Ball an: Dragon Ball FighterZ. Das Spiel macht eine Sache anders als die jüngsten Spiele zum Anime: Es ist komplett in 2D gehalten.

Freunde von klassischen Prüglern dürfte die Rückkehr zu 2D sicher gefallen. Vor allem alle, die mit den jüngsten Spielen wie Dragon Ball Z - Ultimate Tenkaichi wenig anfangen konnten, könnten an dem Prügelspiel ihren Gefallen finden. Die gezeigten Kampfszenen im ersten Video erinnern in jedem Fall deutlich mehr an die Kämpfe aus der Anime-Vorlage, als die bisherigen Spiele.

Dragon Ball FighterZ soll Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.