Bethesda hat soeben in der Pressekonferenz zur E3 2017 The Evil Within 2 angekündigt. Der zweite Teil des Horrorspiels The Evil Within lässt euch wohl wieder in die Haut von Sebastian Castellanos schlüpfen.

Der Trailer zeigt wieder typische Zombies und anderes Kroppzeugs - neu ist das Element "Weiß". Eine milchige Flüssigkeit scheint eine große Rolle zu spielen. Sie überzieht Menschen - die dann mit etwas Schwarzem überzogen sind. So sieht es zumindest aus, wenn ihr euch den Trailer anschaut. Was es genau damit auf sich hat, ist noch nicht bekannt.

Hinter The Evil Within steht niemand anderes als Shinji Mikami, dem Erfinder der "Resident Evil"-Reihe. Das Spiel The Evil Within 2 kommt voraussichtlich schon am 13. Oktober 2017.

Wer überhaupt keine Ahnung hat, wie sich der erste Teil gespielt hat, schaut sich einfach Mal unsere Bilderstrecke dazu an. Hier erhaltet ihr einen Eindruck von Bethesdas besonders brachialem Horror-Konzept. Viel Spaß damit!