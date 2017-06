Wolfenstein ist zurück! Und damit auch B.J. Blazkowicz. Wolfenstein 2 - The New Colossus scheint direkt nach Wolfenstein - The New Order einzusetzen. Auch der Nachfolger spielt in der gleichen alternativen Neuzeit.

Inzwischen ist die Freundin von B.J. schwanger. Doch die Widerstandsgruppe in US-Amerika ist noch am Werk und schließt sich mit anderen Gruppen zusammen. Der Plan ist klar: Es soll eine Revolution gestartet werden.

Der Ego-Shooter wird sich wohl wieder so klassisch spielen, wie schon der erste Teil. Neu ist, dass ihr bestimmte Mauern durchbrechen könnt und nun einen neuen "Anzug" besitzt, der euch Schutz vor Kugeln und Explosionen bietet.

Wolfenstein 2 - The New Colossus erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017.

Wie sich der zweite Teil ungefähr spielt, könnt ihr schon an den Bildern von Wolfenstein - The New Order erkennen. Schaut euch dazu einfach mal die Bilderstrecke zum Vorgänger an.