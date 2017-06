Xbox One: Originale Xbox Spiele bald abwärtskompatibel

Die Gebete der Xbox-Fans wurden erhört: Xbox-Chef Phil Spencer gab auf der E3-Pressekonferenz bekannt, dass originale Xbox-Spiele bald auf der Xbox One spielbar sein werden.

Via Twitter schrieb Albert Panello, Microsofts Senior Director of Product Management, dass es im späteren Jahr 2017 möglich sein wird, eure alten Xbox-CDs zu verwenden und eure digitalen Lizenzen zu transferieren. Per System-Link seid ihr in der Lage, Spiele aller drei Xbox-Generationen zu spielen.

Welche Xbox-Titel ihr spielen könnt, ist bisher unklar. Auf der Xbox 360 waren insgesamt 460 Xbox-Titel abwärtskompatibel.

OG Xbox is getting added to back compat. You asked, we did it. — Albert Penello (@albertpenello) June 11, 2017

Die originale Xbox wird zur Abwärtskompatibilität hinzugefügt. Ihr habt gefragt, wir haben es gemacht.

Your original Xbox discs will work. Digital licenses will carry over. AND you can system-link play across all three generations. — Albert Penello (@albertpenello) June 12, 2017

Eure originalen Xbox-Cds werden funktionieren. Digitale Lizenzen werden übertragen. UND ihr könnt per System-Link alle drei Generationen spielen.

Mit der neuen Abwärtskompatibilität hat Microsoft etwas, was der Playstation seit langem fehlt und viele sich schon lang wünschen. Was haltet ihr davon? Werdet ihr eure alten Xbox-Spiele noch einmal spielen?