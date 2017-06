Magnology: Die Höhepunkte der Videospiel- und Manga-Messe

Während in Los Angeles die E3 2017 tobt, solltet ihr nicht vergessen, dass auch hierzulande Messen und Conventions Hof halten. So zum Beispiel auch die Magnology, die übers Wochenende vom 9. bis 11. Juni in Hamburg stattfand. Im Mittelpunkt stehen bei der Magnology nicht nur Videospiele, sondern auch Manga- und Anime-Kultur.

Diese Mischung ist in Deutschland einzigartig, da sich derlei Veranstaltungen im Normalfall nur auf einen der beiden Aspekte konzentrieren. Was durchaus verwunderlich ist, schließlich sind Spiele und japanische Pop-Kultur eng ineinander verzahnt und gehören in vielen Belangen untrennbar zusammen. Dementsprechend gab es auch hochkarätigen Besuch auf der Magnology, darunter Vertreter von Nintendo, Capcom, Daedalic, Nordic THQ, Razer und Kickstarter

So farbenfroh wie die Messe selbst: Besucher auf der Magnology.

Die Manga-Seite der Veranstaltung wurde durch die Anwesenheit bekannter Künstler wie Yuki Shirono, Nightmaker und Mikko aufgewertet und durch bekannte Verlage wie Carlsen Manga, Hummelcomic, Kujumi und Pyramond abgerundet.

Erwartet wurden im Vorfeld von den Veranstaltern rund 4.000 Besucher. Gekommen sind dann letzten Endes sogar 5.000, um sich anzusehen, was die über 100 Aussteller zu bieten hatten. Japanische Küche, Workshops, Laser-Tag, Konzerte, Gaming-Turniere und viele weitere Attraktionen haben Freunde fernöstlicher Spiel- und Pop-Kultur in Scharen ins Cruise Center HafenCity in Hamburg strömen lassen.

Erfunden wurde dieser einzigartige Mix von den drei Haupt-Organisatoren der Magnology: Hiro Yamada, Gründer der Original Magnology und zuständig für den Japan-Bereich, Henning Kroll, Geschäftsführer des J-Store, der dieses Jahr zum ersten mal Lolita-Mode von Angelic Pretty nach Europa brachte, und Wolf Lang, Co-CEO des Hamburger Game Studio THREAKS, das vergangenes Jahr mit Innogames den größten Messe-"Game Jam" der Welt organisierte. Durch die exklusiven Aussteller-Partner aller drei Industrien war diese Begegnung auf Augenhöhe möglich. Ein Erfolgs-Mix der sehr von den Fans geschätzt wurde!

Nicht nur Videospiele, auch von Magas inspirierte Mode stand im Mittelpunkt der Magnology.

Ein weiteres Novum dieser Convention war eine Gaming Auktion für den guten Zweck. Bekannte Branchen-Größen wie Blizzard, Razer, Frozenbyte, Bandai Namco und viele mehr stellten der Magnology exklusive Preise zur Verfügung, die dann live versteigert wurden. Als Highlight wurde ein Original-Print von World of Warcraft, unterschrieben vom gesamten Team, vor Ort für 1.001 Euro versteigert. Damit konnten insgesamt 1.673 Euro für den gemeinnützigen Verein Gaming Aid gesammelt werden.

Nach dem großen Erfolg dieser einzigartigen Veranstaltung steht einem Wiedersehen im Jahr 2018 wohl hoffentlich nichts mehr im Wege! Wenn es soweit ist, halten wir euch natürlich gerne wieder auf dem Laufenden.