Xbox One X: So reagieren Spieler auf den Namen

Im Rahmen der gestrigen E3-Pressekonferenz hat Microsoft endlich seine neue Konsole präsentiert. Dabei enthüllte der Konzern auch, dass die bislang nur unter dem Projektnamen „Scorpio“ bekannte Xbox One X mit dem stacheligen Tier namentlich nur wenig zu tun haben wird. Aber wie reagiert eigentlich die Spielerschaft auf den offiziellen Namen?

„Xbox One X“ – so heißt die neue Konsole aus dem Hause Microsoft, die laut Hersteller nicht weniger als „die leistungsstärkste Konsole“ der Welt sein soll. Doch wie reagieren Spieler und Internetnutzer eigentlich auf den Namen, der ehemals noch „Project Scorpio“ betitelten Konsole?

Für Reddit-Nutzer 2711383 ist die Sache klar: „Ist das der offizielle Name? Project Scorpio war ein weniger bescheuerter Name.“ Auch Neogaf-Nutzer prateeko wirkt nicht überzeugt: „Dieser Name ist albern. Xbox One Scorpio wäre cool gewesen [...]. So sieht es aus wie ein [bereits vergebener Nickname], warum nicht einfach noch ein paar „X“ mehr dranhängen? 'XxX Box One XxX'?“

Es gibt aber natürlich auch Nutzer, die den neuen Namen befürworten: „Xbox One X ist ein exzellenter Name von einem Marketing-Standpunkt. Er zeigt, dass es keine 'Next Gen'-Konsole ist. So wie die PlayStation 4 Pro die 'Pro' ist, und nicht die PS5. Es ist eine Aufrüstung in der Mitte der Generation. Keine 'Xbox Two', sondern nur eine kräftigere Xbox One“, erklärt Reddit-Nutzer SolarPhantom. Der Buchstabe „X“ gliedere sich perfekt in die Namenskonventionen der „Xbox One“-Produktreihe ein.

„Wenn sie [die Konsole] Xbox Scorpio oder Xbox Pro genannt hätten, würde es eine Menge Verwirrung geben. Leute hätten geglaubt, es handele sich um eine neue Konsolengeneration, was es nicht ist.

Die Xbox One X soll am 7. November 2017 für einen Preis von knapp 500 Euro in den Handel kommen.

