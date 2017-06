Age of Empires - Definitive Edition angekündigt

Zur Feier des 20 jährigen Jubiläums von Age of Empires gab der Entwickler Microsoft Studios soeben auf der E3 bekannt, dass eine komplett überarbeitete Version des Strategie Klassikers namens Age of Empires - Definitive Edition veröffentlicht wird.

Übrigens könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite zu Age of Empires zur Beta-Phase anmelden. Die Webseite ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Nachricht jedoch überlastet. Es könnte einige Stunden dauern, bis die Seite wieder verfügbar ist.

Das Spiel wurde mit einer zeitgemäßen und überaus schönen 4K-Grafik neu aufgelegt. Das Gameplay soll darüber hinaus überarbeitet worden sein. Überraschend ist die Ankündigung, dass Age of Empires - Definitive Edition auch einen Mehrspieler-Modus auf der Xbox One besitzt. Die Frage ist nun, ob der Multiplayer des Strategiespiels somit auch als Cross-Play möglich ist. Das würde bedeuten, dass jemand am PC online gegen einen (oder mit einem) Xbox-Spieler zocken kann.

Ein Veröffentlichungsdatum von Age of Empires - Definitive Edition ist bisher noch nicht bekannt.

Die Neuauflage von Age of Empires 2 von den Microsoft Studios wurde von den Fans überaus gefeiert. Klickt euch durch unsere Bildergalerie, wenn ihr nostalgisch in Erinnerungen schwelgen wollt.