Far Cry 5: Ubisoft zeigt euch die ersten Spielszenen

In seiner Pressekonferenz im Rahmen der Spielemesse E3 zeigt Ubisoft erstmals Spielszenen aus demm heißerwarteten Shooter Far Cry 5. Die Neuigkeiten zeigt Ubisoft in Form von zwei Videos.

Während das erste Video als Teaser dient und die Atmosphäre des Spiels einfängt, gewährt euch das zweite Video Einblicke in das Spiel selbst. Dort seht ihr die Protagonistin, wie sie eine von christlichen Extremisten besetzte Basis "infiltriert" - beziehungsweise, ihre Kontrahenten über den Haufen schießt.

Far Cry 5 erscheint voraussichtlich am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Spiel erwehrt ihr euch eben beschriebener Extremisten-Gruppe in einem kleinen Städtchen namens Hope County im US-Staat Montana.