Sensation! Beyond Good and Evil 2 angekündigt

Ubisoft beschert uns auf ihrer E3-Pressekonferenz die größte Überraschung: Beyond Good and Evil 2 wurde angekündigt!

14 Jahre nachdem das Kult-Spiel erschien, können sich die Fans endlich über einn zweiten Teil der Geschichte rund um die Reporterin Jade und ihrem Onkel, dem Schwein Pey’j, freuen. Der zweite Teil der Serie ist allerdings ein Prequel - also eine Vorgeschichte zum ersten Teil.

Eine Fortsetzung zu Beyond Good and Evil wurde bereits 2008 angekündigt. Nun scheinen die Entwickler jedoch Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Ein Veröffentlichungsdatum ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

Mit der Fortsetzung von Beyond Good and Evil 2 bringt Ubisoft die Fans des Spiels weltweit in Ekstase. Klickt euch durch unsere Bildergalerie, um mehr über Ubisoft und ihre Spiele zu erfahren.