Call of Duty - WW2: Neuer Gameplay-Trailer zeigt den Multiplayer-Modus

Auf Sonys Pressekonferenz im Rahmen der Spielemesse E3 enthüllt Activision den Mehrspieler-Modus des kommenden Shooters Call of Duty - WW2.

Im Trailer seht ihr, was euch in den kommenden Multiplayer-Gefechten erwartet. Besonders spannend: Das gezeigte Material erinnert stark an die Anfänge von Call of Duty. Die Spielgeschwindigkeit wirkt auf den ersten Blick zumindest deutlich langsamer, als ihr es von Spielen wie Call of Duty - Infinite Warfare kennt. Außerdem seht ihr auch eine Szene, in der ein Spieler die Maschinenkanone eines Panzers bemannt. Ob es Fahrzeuge im Mehrspieler-Modus geben wird?

In Call of Duty - WW2 geht die bekannte Shooter-Serie zurück zu seinen Anfängen und lässt euch im altbekannten Szenario Zweiter Weltkrieg gegen die Achsenmächte kämpfen.

Call of Duty - WW2 erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.