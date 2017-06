Destiny 2: Neuer E3-Trailer zeigt die Geschichte der Destiny-Fortsetzung

Im Rahmen von Sonys Pressekonferenz zur Spielemesse E3 zeigen Bungie und Activision Spielszenen aus dem kommenden Online-Shooter Destiny 2.

Im Trailer seht ihr euren Gegenspieler in Destiny 2: Dominus Ghaul, seines Zeichens Anführer der Rotlegion, hat die Hüter ihrer Macht beraubt und sie zerstreut. Eure Aufgabe ist es nun, den Bösewicht aufzuhalten.

Destiny 2 führt die Geschehnisse des ersten Teils fort. Als Hüter ist es eure Rolle, die letzte Bastion der Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren. Wie im ersten Teil werdet ihr hier wieder diverse Planeten bereisen und alleine oder mit Freunden beziehungsweise Online-Mitspielern Verliese erkunden, Bossgegner bezwingen und - so ihr denn weit genug spielt - in Raids in einer Gruppe besonders große Herausforderungen bestehen.

Besonders erfreulich für PC-Spieler unter euch dürfte sein, dass Destiny 2 im Gegensatz zzum Vorgänger Destiny auch auf dem Rechner spielbar sein soll.

Destiny 2 erscheint voraussichtlich am 8. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.