Horizon - Zero Dawn bekommt eine Erweiterung: Erste Spielszenen

Im Rahmen seiner Pressekonferenz auf der Spielemesse E3 hat Sony eine Erweiterung zu Horizon - Zero Dawn angekündigt, die den Beinamen "The Frozen Wild" trägt.

Horizon - Zero Dawn hat in den vergangenen Monaten für Furore gesorgt. Das Action-Spiel in einer postapokalyptischen Welt hat schnell viele Fans gefunden und bei Kritikern außerordentlich gut abgeschnitten.

The Frozen Wild erscheint voraussichtlich noch 2017 - analog des Hauptspiels exklusiv für PlayStation 4.