Shadow of the Colossus erhält eine Neuauflage

Sony stellte jüngst auf seiner Pressekonferenz zur E3 2017 eine Neuauflage zu Shadow of the Colossus vor. Der erste Trailer lässt bereits darauf schließen, dass die Entwickler das Spiel runderneuert haben.

Shadow of the Colossus gilt als eines der besten Spiele aus der Ära der PlayStation 2. Bereits für die PS3 bekam das Werk aus den Händen von Team Ico eine Neuauflage mit verbesserten Texturen und höherer Auflösung. Die neue PS4-Version wirkt aber beinahe wie ein neues Spiel, das sich lediglich an der PS2-Vorlage bedient.

Viele Informationen gibt es aktuell noch nicht zu der Neuauflage. Ein Erscheinungsdatum etwa bleibt Sony bislang schuldig. Ihr könnt allerdings davon ausgehen, dass das Spiel exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird.

In Shadow of the Colossus übernehmt ihr die Rolle des jungen Mannes Wander. Gemeinsam mit seinem Pferd Agro ist er auf einer Rettungsmission, auf der er unzähligen Gefahren begegnet. Die bekanntesten davon sind die namensgebenden Kolosse, die zu PS2-Zeiten reihenweise Kinnladen gen Erdboden bewegten. Denn sie sind gigantisch.