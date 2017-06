Uncharted - The Lost Legacy Trailer veröffentlicht

Sony veröffentlichte soeben auf ihrer E3 Pressekonferenz den Trailer zum eigenständigen Uncharted-Ableger The Lost Legacy.

Am 23. August 2017 erscheint der Download-Titel für 39,99 Euro im PlayStation Store. Besitzer einer Deluxe Edition, Explorer‘s Pack oder Triple Pack von „Uncharted 4“ erhalten die digitale Version von „The Lost Legacy“ als Download kostenlos. Das Hauptspiel nicht benötigt.

In Uncharted - The Lost Legacy geht es um Chloe Frazer und Nadine Ross, die den „Uncharted“-Fans aus den Vorgängertiteln bereits bekannt. Die Geschichte beginnt ein Jahr nach den Geschehnissen in „Uncharted 4“. Dabei geht es um die Beziehung zwischen den beiden Frauen, die gemeinsam durch Indien reisen, um einen Schatz namens „Ganeshas Stoßzahn“ zu suchen.

Zur Einstimmung auf Uncharted - The Lost Legacy könnt ihr euch durch unsere Bilderstrecke klicken. Nathan Drake und Sully erleben hier das Abenteuer ihres Lebens.