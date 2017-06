Spider-Man: Die ersten Spielszenen sind da und es sieht umwerfend aus

Die ersten Spielszenen zum vielerseits erwarteten Spider-Man gab es in den frühen Morgenstunden auf der Pressekonferenz von Sony im Rahmen der Spielemesse E3 zu sehen. Das Material könnt ihr euch hier in voller Länge ansehen:

Bereits auf der E3 2016 sorgte Spider-Man für Furore: Lange sah ein Videospiel zu einer Comic-Verfilmung nicht mehr auf Anhieb so gut aus. Das neue Material dürfte eure Hoffnungen auf ein gutes Spiel weiter bestärken. Im Video seht ihr, wie der Spinnenmann eine Gruppe Ganoven ausschaltet und dabei seine Netze auf besonders kreative Weise versprüht. Die gezeigten Szenen wissen darüber hinaus mit geschickt eingesetzten "Quick-Time-Events" zu überzeugen - also mit Spielabschnitten, in denen ihr lediglich einige Tasten zur richtigen Zeit drückt, während eure Spielfigur die waghalsigsten Manöver vollführt. Die gezeigten Szenen lassen in jedem Fall auf ein Action-Spektakel erster Güteklasse hoffen.

Spider-Man erscheint voraussichtlich 2018 exklusiv für PlayStation 4.