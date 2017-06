In Transference nimmt euch Schauspieler Elijah Wood (bekannt als Frodo aus der "Herr der Ringe"-Trilogie) mit auf ein besonderen Erlebnis in Virtual Reality, das euch voller Absicht zutiefst verunsichern soll. Im Mittelpunkt des Spiels steht nämlich der Umgang mit euren Gedanken.

Konkret geht es darum, die Gedanken einer anderen Person zu erforschen. Spielerisch wird dies umgesetzt, indem ihr euch durch ein Labyrinth kämpft und Rätsel löst. Damit dies alles aber nicht zum platten Spielerlebnis, sondern einer immersiven Erfahrung wird, verfolgt ihr dabei eine Erzählung, die euch laut Hersteller Ubisoft hinter eurer VR-Brille total verunsichern soll.

Mehr zum Inhalt der Geschichte ist zurzeit nicht bekannt, denn sicherlich ist der Plot der Dreh- und Angelpunkt, von dem die Entwickler nicht allzu viel verraten wollen.

Transference erscheint für PC, PS4 und Xbox One und soll zu allen gängigen VR-Systemen kompatibel sein. Noch ist unklar, ab wann das Spiel erscheint.

Horror, und in diesem Fall psychologischer Horror, steht aktuell wieder hoch in der Gunst der Spieler. 2017 kann wohl guten Gewissens als das Jahr des Horrors in der Spielebranche bezeichnet werden. Was euch bisher dabei geboten wird, seht ihr in der Bilderstrecke.