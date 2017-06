Assassin's Creed - Origins: Frische Spielszenen im neuen Trailer

Auf seiner E3-Pressekonferenz zeigte Ubisoft einen neuen Trailer zum neu angekündigten Spiel Assassin's Creed - Origins. Das Video zeigt mehr von der Welt, in dem der neue Teil der langjährigen Erfolgsreihe spielen wird.

Schauplatz der Handlung ist das alte Ägypten - tausende Jahre vor den anderen "Assassin's Creed"-Teilen. Eine möglichst große "Open World" zu schaffen war immer ein wichtiger Bestandteil der "Assassin's Creed"-Reihe und das sieht man auch im neuesten Teil.

Bereits zu Beginn seht ihr die beeindruckenden Pyramiden, den Nil und äußerst realitätsnah dargestellte Tiere wie Krokodile, Nilpferde, Löwen und Kamele. Auf letzteren könnt ihr sogar reiten. Außerdem bekommt ihr weitere Einblicke, in das Leben im alten Ägypten: Ihr begegnet Bauern, Handwerkern und Kriegern. Im letzten Teil des Trailers wird sogar mehr auf die Mythologie Ägyptens eingegangen. Gezeigt wird ein Mann, der eine Anubis-Maske trägt (altägyptischer Gott der Totenriten und der Mumifizierung).

Wenn ihr mehr zu den Schauplätzen, der Spielmechanik und weiteren Neuerungen erfahren möchtet, schaut gerne in unsere Vorschau "Assassin's Creed - Origins: Das müsst ihr über den nächsten Teil der Saga wissen" ansehen.

Ubisoft kündigt Assassin's Creed - Origins nun offiziell für den 27. Oktober 2017 an. Das Spiel erscheint auf PC, Playstation 4, Xbox One und der kürzlich angekündigten Xbox One X.