Days Gone: Neuer Gameplay-Trailer von der E3 2017

Im Rahmen seiner Pressekonferenz auf der E3 2017 hat Sony einen neuen Trailer zum Zombiespiel Days Gone präsentiert. In diesem werdet ihr Zeuge einer spektakulären Rettungsmission, die den Protagonisten Deacon St. John in eine mehr als brenzlige Situation bringt.

Auf der E3 2016 überraschte Sony mit dem neuen Zombiespiel, das auf den Namen Days Gone hört. In der vergangenen Nacht – knapp ein relativ informationsarmes Jahr später – bekam die hungrige Meute erneut einen Eindruck vom Spiel aus dem Hause Bend Studio. Auf seiner Pressekonferenz auf der E3 2017 präsentierte Sony einen frischen Trailer, der euch die unwirtliche Welt der postapokalyptischen Vereinigten Staaten und ihre gefährlichen Bewohner näher bringt.

Der Protagonist des Spiels, der ehemalige „Outlaw Biker“ Deacon St. John, begibt sich nämlich zu Beginn auf seinem Motorrad auf eine Rettungsmission. Allerdings wird er schon nach wenigen Metern mit diversen Widrigkeiten konfrontiert, die sein Leben fordern. Ohne zu viel vorwegzunehmen: Der neue Trailer zu Days Gone zeigt zahlreiche Gefahren untoter, aber auch tierischer und nicht zuletzt menschlicher Natur.

Days Gone wird exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt und basiert auf der Unreal Engine 4. Ein Veröffentlichungsdatum hat Sony bislang nicht bekanntgegeben. Dank seiner Thematik erinnert das Spiel stark an das ebenfalls PS4-exklusive The Last of Us beziehungsweise das neue The Last of Us 2 – Bedenken einer zu großen Ähnlichkeit hatte der Entwickler aber schon im vergangenen Jahr in einem Interview aus dem Weg geräumt.

Weitere Eindrücke zu Days Gone erhaltet ihr in unserer umfangreichen Bildergalerie. Schon auf der letztjährigen E3 präsentierte Sony ein Spiel, das mit einer offenen, per Motorrad erkundbaren Spielwelt und zahlreichen Zombies aufwartet. Diese heißen hier aber nicht Zombies, sondern „Freaker“.