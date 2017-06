Auf der Spielmesse E3 hat es auch ein frisches Video zu Detroit - Become Human gegeben. Erfahrt mehr über die Charaktere und die Entscheidungsfindung im Spiel.

Wie in Heavy Rain sind nicht nur Entscheidungen ein wesentliches Merkmal von Detroit - Become Human, sondern auch der Umstand, dass ihr mehrere Charaktere begleitet.

Im aktuellen Video lernt ihr Marcus kennen. Er scheint eine Schlüsselfigur im Aufstand der Androiden zu sein. Gemeinsam mit Marcus könnt ihr entscheiden, wie die Befreiung der Androiden stattfinden soll. Nutzt ihr Gewalt oder seid ihr Pazifisten?

Natürlich haben eure Entscheidungen direkte Auswirkungen auf euer Umfeld. Entweder könnt ihr im Verborgenen agieren oder die Polizei tritt in offene Gefechte gegen die Androiden an.

Detroit - Become Human erscheint exklusiv für PS4. Das Spiel soll noch 2017 veröffentlicht werden.

Die Macher von Detroit - Become Human haben zuvor auch Beyond - Two Souls entwickelt. Ob sich beide Spiele ähneln werden, bleibt abzuwarten. Impressionen aus Beyond könnt ihr euch in unserer Bilderstrecke holen.