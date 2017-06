The Crew 2: Auto-, Boot- und Flugzeugrennen im E3-Enthüllungstrailer

Im Rahmen der E3-Pressekonferenz hat der Publisher Ubisoft offiziell The Crew 2 angekündigt. Wie der Enthüllungstrailer zum Spiel aus dem Hause Ivory Tower demonstriert, geht es diesmal nicht nur auf dem Boden darum, in hitzigen Rennen den ersten Platz zu besetzen, sondern auch in der Luft und auf dem Wasser.

Im Laufe der E3 2017 wurden bereits mehrere neue Rennspiele angekündigt, darunter große Namen wie Forza Motorsport 7 und Need for Speed - Payback. Das im Rahmen der gestrigen Ubisoft-Pressekonferenz vorgestellte The Crew 2 soll den motorisierten Wettkampf allerdings um gleich zwei Elemente erweitern, und verfrachtet seine Rennen zusätzlich zum Erdboden noch auf das Wasser und in die Luft.

Ganz recht: Wie die ersten Bilder zeigen, geht es in The Crew 2 nicht nur in rasanten Autos zu Werke, sondern in zahlreichen verschiedenen Fahrzeugen wie Motorrädern, Flugzeugen und Booten. Mit seinem Spiel möchte der Entwickler Ivory Tower zudem die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika als offene Spielwelt umsetzen.

The Crew 2 soll Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zu einer Beta-Phase könnt ihr euch bereits auf der Webseite des Entwicklers anmelden.

Schon der Vorgänger The Crew aus dem Jahr 2014 bot Rennspielfans die Möglichkeit, ihren Adrenalinspiegel in konstanten Höhen zu halten. Dabei ging es allerdings noch in Autos zu Werke – der neue Teil soll da offenbar weniger bodenständig ausfallen.