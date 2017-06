Super Mario Odyssey: Neuer Trailer gibt euch jede Menge Infos

Im sogenannten Spotlight-Stream hat Nintendo im Zuge der Spielemesse E3 einen neuen Trailer zu Super Mario Odyssey veröffentlich. Dieses zeigt euch jede Menge Eindrücke aus dem Spiel - inklusive einiger Überraschungen.

So fängt der Trailer mit einem T-Rex an, der über eine grüne Wiese stapft. Nein, das ist nicht ein neues Monster Hunter, sondern Mario. Denn wie es scheint, kann dieser den T-Rex mit Hilfe seiner Mütze steuern. Nach Nagern, Bienen oder Katzen kommen nun also Dinosaurier als Tranformations-Möglichkeit hinzu.

Doch damit nicht genug. Wie es scheint, kann Mario sich mit seiner Mütze in ganz unterschiedliche Gegner oder Gegenstände transformieren: Vom Taxi über einen Goomba oder auch Menschen. Damit scheint das Spiel viele neue Gameplay-Möglichkeiten zu bieten.

Erscheinen soll Super Mario Odyssey am 27. Oktober 2017 exklusiv für Nintendo Switch. Sobald es weitere Informationen zu dem Titel gibt, werdet ihr diese natürlich zuerst auf spieletipps nachlesen können.