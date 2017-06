Far Cry 5: Frisch auf der E3 angespielt

spieletipps ist auf der Spielemesse E3 vor Ort in Los Angeles und hat für euch in Far Cry 5 reingespielt. Markus Rehmann, der neue Chefredakteur von spieletipps und der Mann mit dem längsten Bart im Büro (noch!), erzählt euch, wie seine Eindrücke vom Spiel ausgefallen sind.

Noch mehr Spielszenen bekommt ihr im neuen E3-Trailer zu sehen: "Far Cry 5: Ubisoft präsentiert euch die ersten Spielszenen".

Wie ihr im Video seht, sind einige neue Aspekte in das Spiel eingeflossen. Nicht nur die Rahmenhandlung verspricht im fünften Teil der Reihe frischen Wind, auch die einen oder anderen spielmechanischen Änderungen hat Ubisoft vorgenommen. Was haltet ihr vom Gezeigten?

Far Cry 5 kommt voraussichtlich 27. Februar 2ß18 für PlayStation 4, Xbox One und PC.