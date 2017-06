Nintendo hat einen frischen Trailer und ein Veröffentlichungsdatum zum ersten DLC-Paket für The Legend of Zelda - Breath of the Wild enthüllt. Der „Die Legendären Prüfungen“-DLC soll am 30. Juni 2017 erscheinen und einen höheren Schwierigkeitsgrad, den Herausforderungsmodus „Prüfung des Schwertes“ und weitere Neuerungen ins Spiel bringen.

Schon vor Wochen hatte Nintendo offizielle Pläne rund um kommende Zusatzinhalte für The Legend of Zelda - Breath of the Wild enthüllt. Im Rahmen seiner Präsentation auf der E3 2017 rückte der Publisher gestern endlich mit frischen Informationen sowie einem Trailer raus.

Damit ist jetzt offiziell: Bereits in knapp zwei Wochen, nämlich am 30. Juni 2017, soll das erste von insgesamt zwei DLC-Paketen für Breath of the Wild erscheinen. Das Paket trägt den Namen „Die Legendären Prüfungen“, und soll zahlreiche Zusatzinhalte ins Spiel bringen, darunter einen höheren Schwierigkeitsgrad.

Dieser soll die Stufe aller Monster anheben, wodurch rote Bokoblins etwa zu blauen werden. Außerdem sollen euch Gegner früher entdecken, mitunter von fliegenden Plattformen in der Luft überraschen und im Kampf Lebensenergie regenerieren.

Ein weiteres Feature des ersten DLC-Pakets ist der "Pfad des Helden" – eine Funktion, die den Laufweg von Link auf der Spielkarte anzeigen und somit die Orientierung erleichtern soll. Für bequemere Reisemöglichkeiten sorgt dabei ein spezielles Teleport-Medallion, mit dem eigene Teleport-Punkte gesetzt werden dürfen.

Für Spieler, die bereits alle Herausforderungen im neuen Hyrule gemeistert haben, hält Nintendo zudem die „Prüfung des Schwertes“ parat. Das ist ein aus 45 Räumen bestehender Test, der bei erfolgreicher Absolvierung das Master-Schwert stärken und dauerhaft in den leuchtenden Zustand versetzen soll.

Nebenbei sollen sich DLC-Käufer auf diverse neue Outfits im Spiel freuen dürfen. Das zweite DLC-Paket soll derweil ein neues Story-Kapitel Hyrules öffnen und im Winter 2017 erscheinen. Alle Zusatzinhalte kommen sowohl für die „Wii U“- als auch für die „Nintendo Switch“-Version des Spiels. Im großen Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?" erfahrt ihr, wie das Hauptspiel bei uns abgeschnitten hat.

