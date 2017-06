Coming Out On Top: Hier lässt sich sogar ein Goldfisch daten

Wenn voraussichtlich im Herbst 2017 auf Steam die Visual Novel Coming Out On Top erscheint, dürft ihr euch schon mal auf ein feuchtfröhliches Abenteuer einstellen. In dem Spiel des Entwicklers Obscura könnt ihr sogar einen Goldfisch daten.

(Quelle: Steam Greenlight)

In erster Linie ist Coming Out On Top eine recht typische Visual Novel mit Dating-Fokus, wobei hier vor allem Beziehungen zwischen Männern im Vordergrund stehen. Als frisch gebackener College-Student lernt ihr im Spiel neue Leute kennen, könnt diese daten und mit ihnen sogar eine Nacht verbringen.

Wer im Laufe des Spiels jedoch bestimmte Entscheidungen trifft, so ein Bericht der englischsprachigen Webseite Kotaku, kann eine versteckte Szene mit einem Goldfisch freischalten. In besagter Szene wird dieser deutlich größer, beginnt Konversationen mit euch und der Abend wird gezeichnet von trauter Zweisamkeit. Klingt ein wenig verrückt, und das ist es vermutlich auch. Ein gewisser Grad an Absurdität gehört aber offenbar zum Genre dazu, wie eine andere Visual Novel mit Alpacas aufzeigt.

Coming Out On Top wurde als eines der letzten Spiele über das ausgediente "Steam Greenlight"-Verfahren für eine Veröffentlichung ausgewählt. Da das Original jedoch auch einige Szenen mit Nacktheit enthält, muss der Entwickler diese vorher entsprechend ersetzen. Auf Steam ist Nacktheit nur in Ausnahmefällen erlaubt, wie etwa bei Conan Exiles.

