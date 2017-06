Ubisoft stellte nach zahlreichen Gerüchten und vielen Mutmaßungen am vergangenen Wochenende auf der E3 endlich den neue Ableger der "Assassin's Creed"-Reihe vor. Nachdem die Assassinen in den vorigen Teilen ihre Abenteuer immer öfter in der Neuzeit erlebten, geht es im neuen, als Assassin's Creed - Origins betitelten Spiel, wieder weiter in die Vergangenheit zurück - ins antike Ägypten.

Wir sind auf der E3 und konnten uns direkt einen ersten Eindruck vom neuen Assassin's Creed verschaffen. Nach dem Anspielen fiel unser Ersteindruck positiv aus. Die zweijährige Release-Pause zwischen dem 2015 erschienenen Assassin's Creed - Syndicate und Origins tat der Reihe sichtlich gut, um sich neu zu definieren.

Die Entwickler nutzen die etablierten Mechaniken des bisherigen Hauptspiels und interpretieren diese neue. Während ihr früher beispielsweise für die Adlersicht einfach nur einen Knopf drücken musstet, um dadurch eure Feinde zu markieren, wird euch in Origins ein steuerbarer Begleiter in Form eines Greifvogels geschenkt. Der tierischer Begleiter hilft euch dann, die Erfüllung eurer Missionen taktischer anzugehen.

Außerdem gibt es ein überarbeitetes Looting- und Crafting-System un eine neue Fähigkeit, mit der versteckte Informationen und Gegenstände gefunden werden können.

Assassin's Creed Origins spielt viele Jahre vor dem ersten Teil im antiken Ägypten und begleitet den Hauptcharakter Bayek bei seinem Kampf für Gerechtigkeit. Bayek kämpft mit Schwert und Bogen und kann Angriffe in unterschiedlicher Stärke ausführen. Ein Schild dient darüber hinaus auch zu seinem Schutz

Assassin's Creed - Origins erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Der Entwickler von Assassin's Creed - Origins zauberte bereits den beliebten Teil Assassin's Creed 4 - Black Flag aus dem Hut. Schaut doch in der Bildergalerie nach, warum das Spiel so gefeiert wurde.