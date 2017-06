Skull and Bones: Wir haben es auf der E3 gespielt

Gerade erst wurde Skull and Bones überraschend auf der Spielemesse E3 angekündigt. Doch flink wie wir sind, haben wir das Spiel direkt anzocken können. Am Stand von Ubisoft in Los Angeles konnten wir uns davon Überzeugen, was das Piratenspiel zu bieten hat.

Ein wenig wie For Honor mit Piraten wirkte Skull and Bones auf uns, nachdem wir es anspielen durften. Den "5 gegen 5"-Modus konnten wir ausprobieren, in dem es darum geht, das gegnerische Team zu besiegen. Dabei müssen Handellschiffe angegriffen und deren Silber eingesackt werden. Vorher konnten wir aus drei verschiedenen Schiffstypen wählen. Überzeugt euch doch in unserem Anspielvideo selbst davon, ob Skull and Bones euch jetzt schon begeistern kann. Natürlich liegt der Vergleich zu Assassin's Creed - Black Flag nahe. Bei beiden Spielen handelt es sich um Piratenspiele, bei beiden geht es (auch) um Schiffskämpfe. Ob der Vergleich wirklich standhalten kann, werden wie aber wohl erst wissen, wenn wir mehr Spielmodi antesten konnten.

Skull and Bones soll im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Sobald es mehr Infos zu dem Spiel gibt, werdet ihr diese natürlich zuerst auf spieletipps nachlesen können.

Auf der Pressekonferenz von Ubisoft wurde überraschend das Piratenspiel Skull and Bones angekündigt. Im Trailer zum Spiel könnt ihr ein wenig die Atmosphäre des Spiels erleben. Wie ist euer erster Eindruck von dem Spiel? Schreibt es uns doch in die Kommentare.