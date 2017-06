Xbox und Windows: Neue Avatare für euch

Die Avatare auf eurer Xbox und eurem "Windows 10"-Computer bekommen ein ganz neues Design. Der Fokus bei dieser Veränderung liegt auf der eigenen Anpassung und Inklusion.

Microsoft kündigte bei ihrem "Xbox Daily" auf der E3 an, dass das neue Avatar-System im Herbst 2017 verfügbar sein wird. Bryan Saftler, führender Projektleiter bei Xbox, sagt, die neuen Avatare seien eine "komplett neues Design". Microsoft will mit ihrem Update Gender-Stereotypen abschaffen und ebenfalls Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit geben, sich durch ihre Avatare auszudrücken.

Während der "Xbox Daily" sagte Saftler außerdem: "Egal, was du denkst. Du siehst aus, wie du online aussehen willst. Dieses neue Avatar-System, die ganze Art, wie wir es gebaut haben, ist so konzipiert, dass du dich so fühlst, dass du dein bestes Selbst online darstellen kannst." Die Avatare werden zusätzlich neue Fahrzeuge, Skateboards, Rollstühle, VR-Headsets und Prothesen bekommen. Oder wahlweise auf Einhörnern reiten können.

Microsofts Motto für ihr neues Projekt lautet "Express yourself", also "Drück dich aus" und ist eine schöne Geste an die Fans. Werdet ihr die neuen Möglichkeiten für euren Avatar nutzen?