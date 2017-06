Minecraft: Spieler auf der Nintendo Switch benötigen Xbox Account

Im Rahmen der E3 2017 hat Microsoft ein großes Update für Minecraft angekündigt, mit dem zukünftig sämtliche Plattformen, außer die der PlayStation-Familie, miteinander spielen können. Für Besitzer einer Nintendo Switch bedeutet das, dass sie zum Spielen mit PC- und Xbox-Spielern zwingend einen Xbox Account erstellen müssen.

Dies hat Microsofts Phil Spencer in einem Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von Giantbomb angekündigt. Für die Unterstützung von Crossplay wird demnach ein Login in das "Xbox Live"-System benötigt, um sämtliche Einstellungen und Käufe über alle Plattformen hinweg zu synchronisieren.

Wer zum Beispiel bestimmte Gegenstände im neuen Community Marketplace auf der Xbox One kauft, kann diese dann auch in der "Nintendo Switch"-Version nutzen. Ein Neukauf ist nicht notwendig. All dies funktioniert jedoch nur über ein einheitliches Account-System, bei dem sich Microsoft natürlich für Xbox Live entschieden hat.

Erfolge und Gamerscore-Punkte wird es jedoch auf der Nintendo Switch trotz Xbox-Accounts nicht geben. Zwar würde Microsoft das System gerne integrieren, aber aktuell gibt es dafür keine Pläne mit Nintendo. Sollte sich das in Zukunft ändern, sei das Unternehmen jederzeit gesprächsbereit, da die Partnerschaft mit Nintendo sehr stark sei.

Anders sieht es wohl zwischen Microsoft und Sony aus: Der PlayStation-Konzern lehnt ein Crossplay mit der Xbox-Plattform aus "Sicherheitsgründen" ab. Über diese Begründung ist Phil Spencer jedoch nicht allzu begeistert.

Ob Filme oder Serien: In Minecraft wurden schon zahlreiche bekannte Werke nachgebaut, wovon wir euch die beeindruckendsten in der Bilderstrecke vorstellen. Zukünftig können Xbox-, PC- und "Nintendo Switch"-Spieler daran zusammen arbeiten.