Große Angebote im großen PlayStation "Days of Play"-Sale

Zu den großen Ankündigungen der E3 beschert Sony seinen Fans mit dem riesigen "Days of Play"-Sale eine große Rabatt-Aktion. Euch erwarten bis zum 17 Juni zahlreiche lohnenswerte Rabatte.

Unter anderem findet ihr folgende Angebote im PlayStationNetwork:

Horizon - Zero Dawn für 39,99 € statt 59,99 € (33 %)

GTA V für 34,99 € statt 59,99 € (50 %)

Battlefield 1 für 29,99 € statt 69,99 € (57 %)

Ghost Recon - Wildlands für 44,99 € statt 69,99 € (35 %)

Star Wars: Battlefront für 9,99 statt 39,99 € (75 %)

The Last of Us Remastered für 24,99 € statt 44,99 € (44 %)

Uncharted 4 für 24,99 € statt 59,99 € (58 %)

Doch nicht nur Spiele, die bis zu fünzig Prozent oder mehr reduziert sind, kriegt ihr derzeit vergünstigt im PSN. Darüber hinaus gibt's zum Beispiel auch dreißig Prozent Rabatt für die einjährige PSN-Plus Mitgliedschaft.

Des Weiteren kommen auch die Film-Fans nicht zu kurz. Zahlreiche aktuelle Blockbuster könnt ihr schon für 2,99 € bis 6,99€ erwerben.

Diese Bilderreihe zeigt euch die Highlights, die euch auf der PS4 Pro erwarten. Ob nun Grafik-Overkill oder ruhiges Indie-Spiel. Es ist für jeden was dabei. Welches dieser Spiele habt ihr schon gezockt?