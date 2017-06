Logitech-Mauspads laden Gaming-Mäuse kabellos auf

Kabellose Mäuse waren bei Gamern bisher nicht so beliebt, wie ihre kabelgebundenen Gegenstücke. Zum einen liegt das oftmals an der etwas höheren Verzögerungsrate aber auch an der kürzeren Nutzungsdauer, da die Maus nach einem bestimmten Zeitpunkt aufgeladen werden muss. Logitech will nun mit einer neuen Technik das kabellose Gaming revolutionieren.

Powerplay sorgt für ausdauernde Gaming-Mäuse

Bei den beiden Mäusen handelt es sich um die Logitech G703 Lightspeed und die G903 Lightspeed. Die Ladetechnik über das Mauspad bezeichnet der Hersteller als „Powerplay“. Beide neuen Nager sind die direkten Nachfolger der Logitech G900 sowie der G403 Prodigy. Wie der Name schon sagt, nutzen beide Modelle die moderne Lightspeed-Technologie. Die Übertragungsfrequenz soll lediglich eine Millisekunde betragen, was eine äußerst zuverlässige Steuerung ermöglichen soll. Laut Logitech selbst sind beide Mäuse sogar schneller, als vergleichbare kabelgebundene Nager anderer Hersteller.

Beidhändig oder rechtshändig – ihr entscheidet

Beide Mäuse vertrauen auf einen Pixart 3366 Sensor mit maximal 12.000 DPI. Für eine besonders lange Lebensdauer wurden die Maustasten der G903 zusätzlich mit Metallfedern verstärkt, wodurch bis zu 50 Millionen Klicks möglich sein sollen. Aufatmen können zudem die wenigen Linkshänder dort draußen, denn die neue G903 soll beidhändig nutzbar sein, während die G703 lediglich für Rechtshänder gedacht ist.

Aufladen während ihr zockt

Neu ist, dass ihr eure neuen Mäuse nun während des Betriebs und vollkommen ohne Kabel aufladen könnt. Die Technik, die in den Mauspads dafür steckt nennt Logitech „Powerplay“. Sie wurde eigens vom Hersteller entwickelt und basiert auf keiner aktuell verfügbaren Technik. Interessanterweise dient das Mauspad nicht nur als Ladestation sondern gleichzeitig als Empfänger für die Maus. Ihr müsst dafür lediglich das Pad per USB-Kabel an euren PC anschließen und schon könnt ihr loszocken.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Produkte sollen ab September in Deutschland verfügbar sein. Während das Powerplay-Mauspad rund 129 Euro kosten soll, schlagen die G703 und G903 mit 119€ bzw. 179€ zu buche.