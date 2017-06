Xbox One X war gestern: mehr Power mit kompakter GTX 1080Ti von Zotac

Erst vor kurzem hat Microsoft mit der Xbox One X eine Konsole vorgestellt, die reichlich Leistung bietet. So sollen Spiele zukünftig in 4K spielbar sein und dabei auch noch mit 60 FPS laufen. Doch was ist, wenn ihr die gleiche Kompaktheit mit noch mehr Leistung bekommen könntet?

Xbox One X ist gut, aber es geht besser

Spiele sind für Konsolen stark optimiert, sodass sie auf diesen auch problemlos funktionieren. So sind die Detailstufen oftmals erheblich niedriger, auch wenn das Spiel in 4K läuft. Das hat zur Folge, dass die Grafik bei näherem Hinsehen nicht die Qualität eines PCs erreicht.

Was würdet ihr sagen, wenn ihr zukünftig alle eure Spiele in 4K, 60FPS und sehr hohen Detailstufen zocken könntet? Und das alles in solch kompakten Maßen, wie bei der Xbox One X.

Der Grafikkartenhersteller Zotac hat nun sein neues Prunkstück vorgestellt, die Zotac Geforce GTX 1080Ti Mini. Sie bietet erheblich mehr Leistung als der "System on a Chip" (SoC) der Xbox One und kann 4K-Inhalte in maximalen Detailstufen darstellen. Die Karte misst lediglich 21 Zentimeter und kann, dank verfügbarer Kühlkörper, sogar wassergekühlt werden.

Ein paar Daten

Die Taktraten der GPU liegen bei 1506 MHz Basistakt und 1620 MHz im Boost, was eine leichte Übertaktung seitens Hersteller beudetet. Die Founders Edition liegt mit 1480 MHz und 1582 MHz nur knapp unter diesen Werten. Ob sich der Winzling noch übertakten lässt, werden erste Tests zeigen. Als Ausgänge stellt Zotac 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 sowie 1x DL-DVI-D bereit.

Schmunzeln kann man zudem noch bei den Abmessungen, denn mit einer Länge von 211 Millimeter, einer Höhe von 125 Millimeter und einer Breite von 41 Millimeter (2 Slots), ist die Zotac Geforce GTX 1080Ti Mini wahrlich ein Gnom unter den Grafikkarten.

Fast wie eine Konsole

Kombiniert man die neue kleine Grafikkarte mit einem starken Prozessor sowie einem kompakten Gehäuse, könnt ihr euch eure eigene High-End-Konsole erstellen, vorausgesetzt hier habt das nötige Kleingeld. Denn während die Xbox One X lediglich mit 499 Euro zu Buche schlägt, kostet allein die neue Grafikkarte circa 949 Euro. Rechnen wir die restliche Hardware hinzu, bleibt ihr vermutlich kaum unter 2.000 Euro. Wer allerdings ein absoluter Grafikliebhaber ist und keine Kompromisse eingehen will, dem sind diese „paar Euro“ wohl sowieso nicht zu viel.