Harvest Moon - Light of Hope: Entwickler wollen zurück zu den Wurzeln

Nicht nur Call of Duty - WW2 sucht in diesem Jahr den Weg zurück zu den Ursprüngen der Reihe, sondern auch Harvest Moon. Auf der E3 2017 hat Entwickler Natsume frische Infos zu Harvest Moon - Light of Hope preisgegeben. Die englischsprachigen Kollegen von Polygon haben zudem erste Spielszenen zu Gesicht bekommen.

Harvest Moon - Baum der Stille ist der bislang letzte Serienteil für eine Heimkonsole gewesen.

Für das zwanzigjährige Jubiläum der "Harvest Moon"-Reihe distanzieren sich die Entwickler von der 3D-Grafik der letzten Serienteile und orientieren sich wieder am Stil des Originalspiels vom Super Nintendo Entertainment System. Die 2.5D-Grafik bietet aber trotzdem 3D-Elemente und erinnert laut Polygon zuweilen an Stardew Valley. Dennoch soll sich das neue Harvest Moon vom Überraschungshit des Jahres 2016 deutlich unterscheiden.

Da Harvest Moon - Light of Hope der erste Serienteil ist, der auch für den PC erscheint, bietet Natsume beispielsweise eine komplette Maussteuerung an. Diese soll sich ziemlich intuitiv anfühlen und vor allem neuen Spielern den Einstieg erleichtern. Auf der Nintendo Switch wird die Maussteuerung durch eine alternative Touchsteuerung ersetzt.

Abseits davon bleibt sich Harvest Moon treu: Ihr müsst eure eigene Farm aufbauen, Tiere aufziehen, Obst und Gemüse anbauen und Beziehungen pflegen. Anders als in Stardew Valley wird es jedoch in Harvest Moon - Light of Hope keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen geben. Natsume möchte diese erst integrieren, wenn "die Zeit dafür reif ist".

Harvest Moon - Light of Hope erscheint voraussichtlich noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

