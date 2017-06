Diese Spiele erscheinen in Kalenderwoche 25

Die E3 ist vorbei und jeder hat seine eigenen persönlichen Highlights, die in den nächsten Monaten den Weg auf unsere Spieleplattformen finden werden. Doch warum lange warten, wenn bereits in der kommenden Woche einige coole Games erscheinen? Die wollen natürlich auch gezockt werden.

Das erscheint am 20. Juni:

Bei Stormblood handelt es sich um die dritte Erweiterung für das Online-Rollenspiel Final Fantasy 14. Neue Areale und Dungeons rund um das »Verbotene Land« Eureka fanden ihren Weg ins Add-on. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Jobs, Rezepte und natürlich zahlreiche neue Quests. Sogar die Stufen-Obergrenze für Charaktere wurde von Level 60 auf 70 angehoben. Levelt euch gleich hoch und bestellt euch Final Fantasy 14: Stormblood direkt hier.

Das erscheint am 23. Juni:

Get Even ist ein packendes Action-Adventure aus der Ego-Perspektive. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Söldners und Auftragskillers. Der wiederum wird unter mysteriösen Umständen in einer Nervenheilanstalt eingesperrt und muss mithilfe einer futuristischen Headset-Technologie die Erinnerungen eines anderen Menschen durchleben. Das Gedächntnis stammt von einem entführten Mädchen. Nun heißt es: Wer hält euch gegen seinen Willen fest? um wen handelt es sich bei dem Mädchen? Wem gehören die Erinnerungen? Die Fragen müssen beantwortet werden, bevor ihr den Verstand verliert. Lust bekommen, das Spiel könnt ihr hier direkt bestellen.

Micro Machines World Series (PS4, PC, Xbox One) Die Micro Machines kehren mit Micro Machines World Series auf die PS4, Xbox One und den PC zurück. Ein durchgemischter Fuhrpark an Fahrzeugen rast durch die absurdesten Strecken. Bis zu vier Spieler können lokal am gleichen Bildschirm spielen. Online-Partien bieten sogar bis zu zwölf Kontrahenten. Bestellt euch Micro Machines World Series gleich hier, wenn ihr Lust bekommen habt.

Natürlich beinhaltet unsere Auflistung nur die wichtigsten Veröffentlichungen der Woche. Natürlich könnt ihr noch bei Steam nachschauen. Dort sind zahlreiche Indie-Spiele veröffentlicht worden.