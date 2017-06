E3 2017: Das sind die beliebtesten Trailer

Auf der Videospielmesse E3 2017 wurden massig neue Trailer zu Videospielen gezeigt. Doch welcher Trailer, der auf der Veranstaltung zu sehen war, ist der beliebteste auf Youtube?

Kürzlich wurde bekannt, dass Nintendo angeblich die E3 2017 gewonnen hat. Mit der Ankündigung von Metroid Prime 4 und einem Pokémon-Rollenspiel konnte der Hersteller die Fans für sich begeistern. Doch liefert Nintendo damit auch den beliebtesten Spiele-Trailer auf Youtube ab? Wie der Nutzer Nightengale auf dem Forum Neogaf statistisch festhält ist ein Trailer von Nintendos Spieleperlen zwar in der Top 10 vertreten, dieser schafft es jedoch nicht an die Spitze des Rankings.

Das sind die beliebtesten Trailer der E3 2017 auf Youtube:

Spider-Man konnte mit der Gameplay-Präsentation die meisten Fans vor die Bildschirme locken. Zu sehen ist die Rettungsaktion einer Geisel, sowie nachfolgende spannende Kämpfe und "Quick-Time-Events".

Auf Platz 2 befindet sich der Trailer zu Assassin's Creed Origins, bei dem ihr einen Auslug nach Ägypten unternehmt. Das Abenteuer soll erstmals auch richtige Rollenspiel-Elemente mit sich bringen. Wir haben Assassin's Creed - Origins auf der E3 2017 angespielt.

Super Mario Odyssey konnte immerhin den dritten Platz der beliebtesten E3-Trailer auf Youtube erreichen. Der Trailer sieht nicht nur unterhaltsam aus, er versorgt euch auch mit einer Menge Infos.

Der Multiplayer-Shooter Star Wars Battlefront 2 landet nur knapp hinter Nintendos "Jump'n'Run"-Abenteuer und zeigt in seinem Trailer brandheiße Ballerorgien, spannende Lichtschwertkämpfe, aber auch hitzige Weltraumschlachten.

Ist der für euch beste Spiele-Trailer der E3 2017 nicht in der Liste vertreten? Lasst es uns doch in den Kommentaren oder auf Facebook wissen, welche Präsentation euch am Besten gefallen hat!