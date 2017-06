Pokémon GO: Wichtiges Feature für kurze Zeit deaktiviert

Als Vorbereitung für ein großes Update in den nächsten Tagen, werden die Arenen im Laufe des Tages für unbestimmte Zeit deaktiviert. Entwickler Niantic möchte die Arenen im Spiel Pokémon Go überarbeiten. Für einen reibungslosen Ablauf müssen diese allerdings weltweit deaktiviert werden.

Dies gab Niantic unter anderem auf Twitter bekannt:

Heads Up: Trainers, make sure you collect your Defender bonus before Gyms close on Monday, June 19th. June 17, 2017

Aufgepasst: Trainer, stellt sicher, dass ihr euren Verteidigungs-Bonus vor der Schließung der Arenen am Montag, 19. Juni, abholt.

Trainer, die ihren Bonus für das Verteidigen von Arenen noch einsammeln wollen, sollten sich also beeilen. Denn sobald diese deaktiviert sind, ist dies nicht mehr möglich. Wann die Arenen wieder kommen, ist ebenfalls nicht bekannt.

Die Veränderung ist ein Teil eines großen Updates zum einjährigen Jubiläum von Pokémon Go, welches Niantic im Rahmen der Ankündigung des "Pokémon GO"-Fests bekannt gab. Was euch genau erwartet ist unklar. Ihr dürft also gespannt sein!

