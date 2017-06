3 günstige Spiele für 3 komplett unterschiedliche Geschmäcker

Angebote sind schön. Ihr lasst euch einfach mal vom Impuls dazu verleiten, ein Spiel zu kaufen, das ihr schon länger im Auge hattet. Fix zugreifen, denn wer weiß, wann es wieder so günstig sein wird. Noch schöner sind diese Angebote jedoch, wenn sie ganz unterschiedliche Geschmäcker ansprechen. Dies ist momentan auf gog.com der Fall.

Der Online-Händler gog.com preist gerade das Finale seines Sommer-Sales an. Auf der Startseite findet ihr sicherlich einige Angebote, die euch ansprechen werden. Drei dieser Angebote möchten wir hier jedoch hervorheben, da es sich um drei komplett unterschiedliche Spiele handelt, die jedoch alles inzwischen Kultstatus erreicht haben.

Dragon's Dogma - Dark Arisen

Das "Open World"-Rollenspiel Dragon's Dogma - Dark Arisen von Capcom ist 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienen. Erst im Januar 2016 konnten sich PC-Spieler daran machen, den Drachen zu erlegen. Während Fans hoffen, den zweiten Teil einer "Dragon's Dogma"-Reihe irgendwann zocken zu können, könnt ihr jetzt in die Welt des ersten Teils eintauchen. Für nur 11,99 Euro seid ihr dabei: Also schlagt doch direkt mal zu.

Dead Space

Horror-Fans aufgepasst. Der erste Teil der "Dead Space"-Reihe ist gerade für nur 3,99 Euro zu bekommen. Fans von Dead Space bemängelten, dass spätestens der dritte Teil die Reihe in eine zu actionlastige Richtung getrieben hat. Doch davon ist beim originalen Dead Space noch nichts zu merken. Hier findet ihr noch puren Weltall-Terror. Interessiert? Dann könnt ihr hier direkt einsteigen.

Firewatch

Zuerst Rollenspiel, dann Horrorspiel, jetzt "Walking Simulator". Auch wenn das Genre oftmals despektierlich so genannt wird, macht ihr in Firewatch doch genau das: Viel laufen. Dabei erlebt ihr jedoch eine interessante Geschichte um Verlust, Liebe und Resignation. Dazu lässt euch das Spiel als Feuerwächter in einem amerikanischen Nationalpark eine mysteriöse Begebenheit aufklären. Wer das Spiel noch nicht gezockt hat, sollte das für nur 8,99 Euro unbedingt nachholen. Also am besten direkt hier klicken.

Firewatch bietet euch eine unglaublich schöne Spielewelt. Während ihr durch Wald und über Wiesen schlendert, erlebt ihr eine emotionale Geschichte rund um die wichtigen Themen des Lebens. In der Bilderstrecke könnt ihr euch einen ersten Eindruck von dieser Welt machen.