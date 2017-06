Sega: Weitere PC-Umsetzungen wahrscheinlich - Persona und Yakuza im Anmarsch?

Erst Bayonetta, dann Vanquish – was kommt als nächstes? Ein führender Mitarbeiter von Sega Europa hat durchblicken lassen, dass sich Sega-Freunde in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit auf weitere PC-Umsetzungen bekannter Spiele freuen können – möglicherweise etwa Yakuza und Persona.

Erst in den vergangenen Wochen und Monaten brachte der Entwickler und Publisher Sega zwei ehemals Konsolen-exklusive Spiele seines umfangreichen Katalogs nachträglich für den PC heraus. Wer Bayonetta und Vanquish mit Maus und Tastatur sowie aufgehübschter 4K-Optik spielen möchte, kann das inzwischen tun. Doch können sich Sega-Freunde auf weitere PC-Portierungen in der Zukunft freuen?

Wenn es nach John Clark von Sega in Europa geht, dann definitiv. Im Rahmen der E3 2017 hat der gegenüber der englischsprachigen Webseite PC Gamer angedeutet, dass der Entwickler da offenbar so einiges in Planung hat. „Würde ich dich bitten, eine Liste mit zehn Spielen aufzusetzen, die Sega auf den PC bringen soll, dann würde sich diese Liste wahrscheinlich nicht von der unterscheiden, die wir haben“, so Clark. „[...] Es gibt da einen gewissen Katalog [von Spielen], für welche die Leute einfach eine Affinität haben.“

Zu diesen Spielen gehört sicherlich auch das Gangster-Abenteuer Yakuza – ein Spiel, zu dem Clark im Interview direkt befragt wurde. „Es ist auf der Liste, wir reden da natürlich drüber. Das auf den PC zu bringen, wäre einfach großartig“, so Clark. Gleiches mit Persona: „Natürlich, natürlich. [...] Wir glauben nicht, dass da irgendwas ausgeschlossen ist.“

Noch gibt es also keine konkrete Ankündigung aus dem Hause Sega, doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft weitere PC-Umsetzungen bringt, ist hoch. Wenn ihr wissen wollt, wie die PC-Portierung von Vanquish gelungen ist, werft ihr einen Blick in unseren Spieletipps-Test.

Einen Vorgeschmack auf die PC-Umsetzung von Vanquish bekommt ihr in unserer Bildergalerie. Das Spiel wartet wie auf der PlayStation 3 mit ausgelassener Action auf, präsentiert diese aber unter anderem in schärferer Optik und flüssigerer Bildrate.