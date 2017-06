Die XStation - PS4 und Xbox One in einer Konsole

Wenn man nicht gerade einen riesigen batzen Geld irgendwo zufällig rumliegen hat, ist bei jeder neuen Konsolengeneration eine Grundsatzentscheidung von Nöten. Welche neue Spielekonsole darf den Thron neben dem heimischen Fernseher erklimmen? Edward Zarick beschloss kurzerhand, dass er nur eine Konsole in seinem Wohnzimmer stehen haben mag. Entscheiden wollte er sich aber nicht zwischen Sonys und Microsofts Zugpferden, weswegen er kurzerhand die XStation entwarf - die Konsole bestehend aus PS4 Slim und Xbox One S.

Die XStation wird laut Zarick noch nicht verkauft, da er erst die Resonanz der Gamer abwarten wolle. Je nachdem wie sie ausfällt, entscheide er sich ob sein Prototyp für den Verkauf weiter produziert werde. Außerdem wolle er zunächst auch nur aus reiner Neugier herausfinden, ob das XStation Projekt überhaupt von Seiten der Hardware umsetzbar sei. Insbesondere die Wärmeentwicklung der beiden Konsolen im gleichen Gehäuse habe ihm Sorgen gemacht.

A little sneak peak at my newest project... The Xstation... #XboxOne and #PS4 combo console! Video coming soon! pic.twitter.com/SQHzhJwdNk