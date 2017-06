Shadow of the Tomb Raider: Angeblicher Leak zeigt Artworks und verschiedene Logos

Ganz schön kalt: In Rise of the Tomb Raider hat Lara Croft öfters zum Wintermantel gegriffen.

Heißt das nächste Abenteuer von Lara Croft tatsächlich Shadow of the Tomb Raider? Im November 2016 ist der Name des angeblichen nächsten "Tomb Raider"-Spiels erstmals nach einem Leak in einer U-Bahn aufgetaucht. Ein neuer Leak, der laut dem englischsprachigen Forum Neogaf von der Marketingfirma Takeoff Creative stammt, bestätigt offenbar den Titel und zeigt erste Artworks.

Sollte das Bild echt sein, dann stehen bei Shadow of the Tomb Raider offenbar Pyramiden im Fokus. (Quelle: Takeoff Creative via Neogaf)

Die Bildercollage zeigt zum Einen verschiedene Logo-Entwürfe zum Namen Shadow of the Tomb Raider. Zum Anderen sind mehrere Skizzen zu sehen, die Lara Croft in unterschiedlichen, teils gefährlichen Situationen zeigen. Auffällig sind dabei nicht nur die Waffen, wie etwa Schwerter und Speere, sondern auch der Einsatzort der jungen Ärchaologin: Eine Pyramide. Möglich, dass das nächste Tomb Raider den Fokus wieder stärker auf das Erkunden von alten Ruinen legt.

Ob der Leak der Wahrheit entspricht, ist übrigens unklar. Weder Hersteller Square Enix, noch Takeoff Creative selbst haben sich bislang dazu geäußert. Die Webseite der Firma, auf der das Bild ein Nutzer entdeckt haben soll, ist aber mittlerweile offline.

Rise of the Tomb Raider, das bislang letzte Abenteuer von Lara Croft, wurde im November 2015 zuerst exklusiv für die Xbox One und Xbox 360 veröffentlicht. Im Test "Rise of the Tomb Raider: Lara ist zurück, allerdings nicht für jeden" konnte das Action-Spiel auf nahezu ganzer Linie überzeugen.

Die PlayStation 4 hat Square Enix erst rund ein Jahr später bedient. Ob sich ein Kauf dafür lohnt, erfahrt ihr im Nachtest "Rise of the Tomb Raider für PS4 mit PSVR - lohnt sich das?".

Für nicht wenige ist Lara Croft quasi das Synonym für starke, weibliche Videospielcharaktere. Selbst nach zwanzig Jahren ist die Archäologin immer noch topfit und hat schon die eine oder andere Neugestaltung hinter sich.