GTA 5: Take-Two legt nach und verbietet Cheat-Programme

Take-Two und Rockstar Games lassen sich nicht aufhalten: Nachdem letzte Woche die "Grand Theft Auto 5"-Modifikation OpenIV verboten wurde, teilen drei weitere Mod-Tools laut einem Bericht der Webseite Kotaku nun dasselbe Schicksal. Ausnahmsweise freuen sich hier die Nutzer jedoch über die Einstellung, denn bei den drei Mods handelt es sich um Cheat-Programme.

Als Erstes hat es die Betreiber des populären und kostenpflichtigen Mod-Menüs Force Hax erwischt. Mit dem Tool haben Nutzer sich im Mehrspielermodus GTA Online unendlich Geld zugewiesen, anderen Spieler ihre GTA-Dollar aus den Taschen gezogen oder sie aus der Sitzung geworfen. Damit ist nun Schluss.

Auf der Webseite von Force Hax findet sich nur noch ein kurzes Entschuldigungsschreiben, in dem es heißt, dass die Arbeiten und die Verbreitung des Tools eingestellt wurde. Außerdem habe Rockstar Games die Macher dazu angehalten, sämtliche Einnahmen, die sie mit Force Hax verdient haben, an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden. Um was für eine Summe es sich hier handelt, ist unklar.

Mit Lexicon und Menyoo hat es zwei weitere Cheat-Programme erwischt, die ebenfalls ihre Einnahmen spenden müssen. In den "Grand Theft Auto"-Foren sind die Nutzer froh über die Nachrichten und erhoffen sich davon, dass zukünftig weniger Cheater in GTA Online unterwegs sind.

Die Spielergemeinschaft hat jedoch den Vorfall rund um die beliebte Mod OpenIV noch nicht vergessen. Die Nutzer bestrafen weiterhin Take-Two und Rockstar Games mit negativen Nutzerbewertungen von GTA 5 auf Steam. Mittlerweile beträgt die Anzahl der positiven Bewertungen nur noch 13 Prozent.

Die "Grand Theft Auto"-Reihe von Rockstar Games hat schon etliche Jahre auf dem Buckel, wie unserer Bilderstrecke beweist. Fast ebenfalls solang dabei ist eine treue Mod-Gemeinschaft, die mit den jüngsten Ereignissen vor einem kritischen Wandel steht.