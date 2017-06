Pokémon GO erfreut sich immer noch großer Beliebtheit

Pokémon GO ist eine der meistgespielten und beliebtesten Spiele-Apps in der Geschichte des Mobile-Gamings. Das Spiel feiert in Kürze sein einjähriges Jubiläum und viele Fans fragten sich, wie lange der Pokémon-Hype wohl noch anhalten wird.

Ein Ende ist in naher Zukunft zumindest noch nicht in Sicht, wenn man sich die Resonanz auf das kürzlich angekündigte Pokémon GO Fest vor Augen führt. 30 Minuten nach der Ankündigung der Veranstaltung waren alle Tickets komplett ausverkauft.

Tickets to #PokemonGOFest are now sold out. Stay tuned for how to participate in Pokémon GO Fest together with Trainers around the world. June 19, 2017

Das Pokémon GO Event wird voraussichtlich am 22. Juli im Grant Park in Chicago stattfinden. Es ist unklar wie viele Tickets zum Verkauf standen. Niantic gibt jedoch an, dass mehrere tausende Trainer gemeinsam auf der Veranstaltung ihre Pokémon gegeneinander antreten lassen werden. Dass aber so viele Tickets in solch einer kurzen Zeit verkauft werden, zeugt von der immer noch extrem hohen Beliebtheit von Pokémon Go.

Rechtzeitig zum einjährigen Jubiläum und voraussichtlich vor dem Pokémon Go Fest in Chicago, wird Niantic das bislang größte "Pokémon GO"-Update veröffentlicht.

The biggest update to Pokémon GO is almost here. Learn more about the Gym and Raid Battle features coming your way! https://t.co/zknoYrqUei pic.twitter.com/BaU9hF4P97 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) June 19, 2017

Wenn ihr wissen wollt was 2016 noch so alles bei Pokémon GO passiert ist, könnt ihr euch durch unsere Bildergalerie klicken. Neben vielen neuen Pokémon gab es auch zahlreiche Updates und Neuerungen.