Injustice 2: DC-Prügelhelden an der Spitze der US-Verkaufcharts

Einen Monat lang hat Mario Kart 8 - Deluxe die Spitze der US-Verkaufcharts für sich beanspruchen können, jetzt ist damit Schluss. Die Marktanalyse der NPD-Gruppe (via Neogaf-Forum) zeigt, dass im Mai vor allem das frisch veröffentlichte Injustice 2 bei den US-Spielern sehr beliebt gewesen ist. So beliebt, dass die Verkaufszahlen des Prügelspiels höher sind, als die bisherigen Gesamtjahresverkäufe von Mario Kart 8 - Deluxe. Exakte Zahlen gibt es aber wie gewohnt nicht.

Das Prügelspiel rund um die zahlreichen DC-Helden und -Antagonisten hat demnach nicht nur im Test "Injustice 2: Die DC-Prügelorgie geht in die zweite Runde" überzeugen können. Mario Kart 8 - Deluxe muss sich aber keinesfalls schämen. Das Rennspiel erreicht im Monat Mai den zweiten Platz und das sogar ganz ohne die Digitalverkäufe. Das Treppchen vervollständig erneut Grand Theft Auto 5.

Das ebenfalls im Mai veröffentlichte und vielerorts schon stark im Preis reduzierte Prey erreicht immerhin einen soliden fünften Platz, muss sich dabei aber einem weiterhin erfolgreichen The Legend of Zelda - Breath of the Wild geschlagen geben. Ansonsten bieten die Verkaufscharts kaum große Überraschungen.

An den Gesamtjahresverkaufszahlen ändert sich vorerst nahezu gar nichts. Weiterhin bestehen die Plätze 1 bis 3 aus Ghost Recon - Wildlands, For Honor und The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Der sehr erfolgreiche Start beschert Injustice 2 in dieser Liste den neunten Platz.

Bei den Hardware-Verkäufen hat derweil Sony mit der PlayStation 4 die Spitzenposition zurückerobert.

Batman, Superman, Green Arrow oder Brainiac: Das Charakterensemble von Injustice 2 vereint bekannte und weniger bekannte Helden und Bösewichte des DC-Universums. In unserer Bilderstrecke gewähren wir euch einen kleinen Einblick.