Dragon Ball FighterZ: "Nintendo Switch"-Umsetzung bei genügend Interesse möglich

Das Prügelspiel Dragon Ball FighterZ ist bislang nur für den PC und die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Der Produzent des Spiels hat in einem Interview jedoch klar gemacht, dass eine Umsetzung für Nintendo Switch ebenfalls möglich wäre, sollten genügend Spieler daran interessiert sein.

Erst in der vergangenen Woche präsentierte der Publisher Bandai Namco Entertainment im Rahmen der E3 2017 das neue Dragon Ball FighterZ. Das Prügelspiel aus dem Hause Arc System Works soll voraussichtlich Anfang 2018 für die Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist dabei nicht ausgeschlossen, würde aber nur dann nachgereicht, wenn die Spielerschaft auch wirklich danach verlangt.

Dies hat der Produzent des Spiels Tomoko Hiroki laut der englischsprachigen Seite Destructoid im Interview mit der französischen Seite GameBlog verkündet. Dass das Spiel nicht für Nintendo Switch in Planung ist, liege nicht an der geringeren Leistungsstärke der Konsole, so Hiroki. Schon die Portierung von Dragon Ball - Xenoverse 2 sei reibungslos verlaufen.

Im Interview hat sich der Produzent allerdings durchaus offen für eine Switch-Umsetzung von Dragon Ball FighterZ gezeigt, sollten genügend Spieler daran interessiert sein. Eine Online-Petition mit bislang über 7.000 Unterschriften widmet sich aktuell genau dem Thema.

Dragon Ball FighterZ ist ein 2,5D-Kampfspiel, in dem sich Spieler in 3-gegen-3-Kämpfen entgegentreten können sollen. Der Entwickler Arc System Works basiert sein Spiel auf der Unreal Engine – da Nintendo mit seiner Konsole voll auf die Unterstützung dieser Engine setzt, ein guter Grund, weshalb eine Umsetzung von Dragon Ball FighterZ für Nintendo Switch technisch machbar sein sollte.

Unsere Bildergalerie zeigt: Das neue Dragon Ball FighterZ soll „Dragon Ball“-Enthusiasten die Möglichkeit geben, in die Rolle zahlreicher Charaktere der populären Manga- und Anime-Vorlage zu schlüpfen, darunter natürlich Son Goku.