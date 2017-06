Mario + Rabbids - Kingdom Battle: Rabbid Peach mit eigenem Instagram-Account

Dass sich Mario + Rabbids - Kingdom Battle nicht immer ganz ernst nimmt, hat spieletipps schon im Ersteindruck zum ungewöhnlichen Crossover-Spiel feststellen müssen. Es geht jedoch noch eine Ecke merkwürdiger: Rabbid Peach aus dem Spiel hat einen echten Instagram-Account inklusive Selfies und Bildern aus der Badewanne.

Die #naturalbeauty, die in Mario + Rabbids - Kingdom Battle nicht so ganz von Prinzessin Peach überzeugt ist, präsentiert auf Instagram voller Stolz ihr Luxusleben, und dass es sie es sich sehr oft gut gehen lässt. Warum hier und dort leichte Andeutungen in Richtung Fesselspielchen gemacht werden, bleibt allerdings im Unklaren.

Der Instagram-Account von Rabbid Peach beweist zumindest, dass der durchgeknallte Hase nicht umsonst sein Handy im Spiel mit sich trägt. Ob es dafür jedoch zwingend einen echtes Nutzerkonto zu einem fiktiven Charakter benötigt, muss jeder für sich selbst festlegen. Die Kommentare unter den Bildern verdeutlichen aber, dass das Marketingkonzept offenbar überzeugt.

Voraussichtlich ab dem 29. August kommt es dann ganz auf die spielerischen Eigenschaften von Mario + Rabbids - Kingdom Battle an. Das Spiel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch und hat auf der E3 2017 bereits für einen sehr berührenden Moment gesorgt.

Sie sind wortwörtlich die verrückteste Schöpfung von Ubisoft: Die Hasen, die im Grunde nur mit einem "Bwaaaaaah" kommunizieren, zeigen in der Bilderstrecke, dass sie definitiv durchgeknallt sind.