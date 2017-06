Hitman: Erste Episode kostenlos

Die erste Episode des Meuchelmörder-Abenteuers Hitman von Entwicklerstudio IO Interactive steht sowohl für PC, als auch PS4 und Xbox One kostenlos zum Download bereit.

Wie es scheint, feiert das Entwicklerstudio IO Interactive seine Unabhängigkeit von Square Enix und möchte dies auch den Spielern zugute kommen lassen. Denn in einem neuen Trailer zu Hitman kündigt IO Interactive an, dass die erste Episode von Hitman von nun an kostenlos zum Download bereitsteht. Damit ist es Besitzern eines PCs, einer PS4 oder Xbox One möglich die ersten Attentate mit Agent 47 auszuüben. Das beste daran ist: Dieses Angebot ist zeitlich nicht limitiert. Damit will das Entwicklerstudio vermutlich für bessere Verkaufszahlen der weiteren fünf Episoden sorgen.

Nachdem sich Hersteller Square Enix von Entwicklerstudio IO Interactive trennte, war die Zukunft von Hitman ungewiss. Der Grund für die Trennung waren laut dem Hersteller Verluste in Höhe von etwa 40 Millionen Euro. Kürzlich wurde jedoch bekannt, dass sich die zweite Staffel von Hitman bereits in Entwicklung befindet und definitiv im Jahr 2018 veröffentlicht werden soll. Auch eine dritte Staffel sei laut IO Interactive geplant. Die Rechte an dem Action-Spiel verbleiben damit wohl bei dem Entwicklerstudio selbst.

In Hitman habt ihr unzählige Möglichkeiten eure Ziele auszuschalten. Verschiedene Kleidungsstücke können angezogen und unterschiedlichste Waffen benutzt werden.